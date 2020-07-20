كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 607 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 23691 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1087 حالة وفاة.

بينما تماثلت 349 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 16400 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 64 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 40 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 8 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 2336 +81

سطيف: 2216 +40

البليدة: 2184 +50

وهران: 1685 + 3

قسنطينة 857 +4

باتنة: 847 +31

ورقلة: 744 +8

تيبازة: 716 +12

بسكرة: 615 + 1

بجاية: 589 +9

الجلفة: 574 +40

تلمسان: 545 + 15

تيارت: 495 +20

تيزي وزو: 486 +23

الوادي: 478 +9

عين الدفلى: 460 +4

خنشلة: 449 + 6

المسيلة: 444 + 18

البويرة: 420 + 12

بومرداس: 420 +1

الأغواط: 412 +6

المدية: 412 + 15

تبسة: 374 + 11

أم البواقي: 373 +9

عنابة: 362 +0

برج بوعريريج: 317 +7

غرداية: 285 + 0

أدرار: 278 + 21

معـسكر: 265 + 5

سكيكدة: 250 + 4

مستغانم: 231 +20

تيسمسيلت: 231 + 0

ميلة: 227 +4

سيدي بلعباس: 214 +12

بشار: 214 +6

قالمة: 211 +8

عين تموشنت: 198 +10

سوق أهراس: 184 +6

جيجل: 175 + 7

البيض: 169 + 10

نعامة: 144 + 16

تمنراست: 119 + 7

غليزان: 116 + 3

الشلف: 107 + 0

الطارف: 91 + 6

إليزي: 60 + 1

سعيدة: 54 +2

تندوف: 58 +5

سعيدة 54 +0