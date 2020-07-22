كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 594إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 24862 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1111 حالة وفاة.

بينما تماثلت 337 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 16983حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 51 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 40 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 8 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي: