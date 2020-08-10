كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروسكورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 35712 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1312حالة وفاة.

بينما تماثلت 414 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 24920 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 47 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 11 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3719 +45

وهران: 2788 + 39

البليدة: 2718 +7

سطيف: 2698 +19

قسنطينة 1322 +4

ورقلة: 1116 +12

باتنة: 1114 +0

بجاية: 1064 +24

تيبازة: 1015 +11

الجلفة: 994 +18

الوادي: 926 +0

بسكرة: 958 +22

المسيلة: 901 + 50

البويرة: 834 + 12

تلمسان: 765 + 13

تيارت: 736 +7

عنابة: 717 +36

المدية: 627 + 5

بومرداس: 592 +17

الأغواط: 579 +4

عين الدفلى: 573 +4

تبسة: 565 + 9

عين تموشنت: 547 +23

أدرار: 544 + 8

مستغانم: 541 +17

تيزي وزو: 536 +0

أم البواقي: 535 +2

خنشلة: 526 + 0

قالمة: 394 +1

جيجل: 394 + 21

برج بوعريريج: 487 +2

غرداية: 356 + 7

سيدي بلعباس: 349 +11

سيكدة: 340 + 1

تيسمسيلت: 321 + 12

معـسكر: 319 + 0

ميلة: 315 +3

بشار: 300 +1

سوق أهراس: 256 +0

نعامة: 244 + 0

البيض: 225 + 2

الطارف: 192 + 1

تمنراست: 192 + 13

الشلف: 165 + 16

تندوف: 150 +10

غليزان: 137 + 0

إليزي: 96 + 0

سعيدة: 59 +0