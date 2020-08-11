كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 36204 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1322حالة وفاة.

بينما تماثلت 343 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 25263 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 49 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 10 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3771 +52

وهران: 2849 + 62

البليدة: 2731 +13

سطيف: 2704 +15

قسنطينة 1323 +1

باتنة: 1143 +23

ورقلة: 1119 +3

بجاية: 1074 +10

تيبازة: 1030 +15

الجلفة: 982 +8

بسكرة: 971 +13

الوادي: 942 +16

المسيلة: 923 + 22

البويرة: 839 + 5

تلمسان: 791 + 26

تيارت: 759 +23

عنابة: 737 +20

المدية: 632 + 5

بومرداس: 597 +5

عين الدفلى: 583 +10

الأغواط: 583 +4

تبسة: 573 + 8

مستغانم: 555 +14

أدرار: 555 + 8

عين تموشنت: 551 +4

خنشلة: 540 + 14

أم البواقي: 537 +2

تيزي وزو: 536 +0

جيجل: 405 + 11

قالمة: 402 +8

برج بوعريريج: 390 +3

غرداية: 376 + 20

سيدي بلعباس: 351 +2

سيكدة: 345 + 5

تيسمسيلت: 331 + 10

معـسكر: 319 + 0

ميلة: 315 +3

بشار: 300 +1

سوق أهراس: 257 +1

نعامة: 247 + 3

البيض: 225 + 0

الطارف: 192 + 0

تمنراست: 192 + 0

الشلف: 165 + 0

تندوف: 150 +0

غليزان: 143 + 6

إليزي: 108 + 12

سعيدة: 61 +2