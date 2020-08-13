كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 37187 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1341حالة وفاة.

بينما تماثلت 377 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 26004 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 14 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3865 +48

وهران: 2950 + 62

البليدة: 2791 +25

سطيف: 2721 +9

قسنطينة 1338 +5

بجاية: 1187 +44

باتنة: 1186 +30

ورقلة: 1144 +17

تيبازة: 1054 +14

الجلفة: 1011 +11

بسكرة: 997 +7

الوادي: 976 +2

المسيلة: 974 + 36

البويرة: 859 + 6

تلمسان: 814 + 15

تيارت: 791 +14

عنابة: 779 +33

المدية: 643 + 8

بومرداس: 606 +8

عين الدفلى: 602 +2

الأغواط: 598 +8

تبسة: 577 + 3

مستغانم: 566 +5

خنشلة: 561 + 9

أدرار: 557 + 0

عين تموشنت: 555 +0

تيزي وزو: 555 +6

أم البواقي: 543 +4

جيجل: 421 + 10

قالمة: 403 +0

غرداية: 394 + 12

برج بوعريريج: 392 +2

سيدي بلعباس: 356 +0

سيكدة: 345 + 0

تيسمسيلت: 336 + 2

معـسكر: 321 + 0

ميلة: 316 +0

بشار: 314 +14

سوق أهراس: 265 +8

نعامة: 247 + 0

البيض: 225 + 0

الطارف: 192 + 0

تمنراست: 192 + 0

الشلف: 182 + 7

تندوف: 160 +2

غليزان: 152 + 0

إليزي: 113 + 5

سعيدة: 61 +0