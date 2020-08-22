كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 411 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 41068 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1425 حالة وفاة.

بينما تماثلت 287 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 28874 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعنايةالمركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر : 49

وهران : 57

البليدة : 32

سطيف : 13

قسنطينة : 05

باتنة : 44

بجاية : 29

ورقلة : 0

تيبازة : 05

بسكرة : 09

الجلفة : 04

المسيلة : 0

الوادي : 0

البويرة : 12

عنابة : 44

تلمسان : 03

تيارت : 03

عين الدفلى : 09

المدية : 0

تبسة : 01

مستغانم : 10

الأغواط : 04

بومرداس : 0

أدرار : 0

أم البواقي : 06

عين تيموشنت : 0

خنشلة : 0

جيجل : 15

تيزي وزو : 0

قالمة : 0

سكيكدة : 27

غرداية : 0

برج بوعريريج : 02

سيدي بلعباس : 02

تيسمسيلت : 04

ميلة : 07

بشار : 0

معسكر : 0

سوق اهراس : 06

نعامة : 02

البيض : 0

الطارف : 0

تمنراست : 01

تندوف : 0

الشلف : 0

غيليزان : 03

إليزي : 0

سعيدة : 01