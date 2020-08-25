كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 42228 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1456 حالة وفاة.

بينما تماثلت 218 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 29587 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 4423 +77

وهران: 3373 + 28

البليدة: 3151 +40

سطيف: 2890 +15

قسنطينة 1443 +1

بجاية: 1405 +11

باتنة: 1400 +0

ورقلة: 1217 +6

بسكرة: 1200 +19

تيبازة: 1187 +16

المسيلة: 1136 + 15

الجلفة: 1100 +0

عنابة: 1096 +30

الوادي: 1039 +0

البويرة: 1032 + 13

تلمسان: 1015 + 14

تيارت: 881 +0

بومرداس: 722 +24

عين الدفلى: 713 +0

المدية: 704 + 0

تبسة: 692 + 0

مستغانم: 668 +3

الأغواط: 659 +7

عين تموشنت: 627 +4

أدرار: 624 + 5

تيزي وزو: 610 +20

أم البواقي: 607 +0

جيجل: 603 + 0

خنشلة: 570 + 0

قالمة: 450 +0

سكيكدة: 449 + 0

غرداية: 429 + 8

برج بوعريريج: 409 +0

سيدي بلعباس: 393 +3

تيسمسيلت: 364 + 1

ميلة: 348 +0

بشار: 342 +1

معـسكر: 323 + 2

سوق أهراس: 304 +0

نعامة: 251 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

الشلف: 194 + 0

تمنراست: 194 + 0

تندوف: 189 +0

غليزان: 176 + 7

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 63 + 0