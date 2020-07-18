كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 22549 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1068 حالة وفاة.

بينما تماثلت 314 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 15744 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 67 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 40 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 8 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 2207 +53

البليدة: 2112 +25

سطيف: 2112 +43

وهران: 1660 + 78

قسنطينة 845 +5

باتنة: 791 +23

ورقلة: 728 +9

تيبازة: 793 +17

بسكرة: 583 + 15

بجاية: 574 +26

الجلفة: 521 +47

تلمسان: 495 + 0

الوادي: 469 +0

تيارت: 451 +28

تيزي وزو: 449 +2

عين الدفلى: 447 +3

خنشلة: 418 + 16

المسيلة: 411 + 25

الأغواط: 397 +16

البويرة: 396 + 18

المدية: 390 + 8

بومرداس: 375 +1

عنابة: 362 +13

تبسة: 351 + 16

أم البواقي: 350 +2

برج بوعريريج: 303 +7

غرداية: 285 + 0

أدرار: 257 + 1

معـسكر: 255 + 7

سكيكدة: 244 + 0

تيسمسيلت: 231 + 15

بشار: 208 +0

ميلة: 207 +2

مستغانم: 203 +2

سيدي بلعباس: 196 +9

قالمة: 194 +0

عين تموشنت: 181 +2

سوق أهراس: 175 +1

جيجل: 162 + 0

البيض: 143 + 23

نعامة: 120 + 2

غليزان: 113 + 0

تمنراست: 111 + 11

الشلف: 107 + 3

الطارف: 83 + 3

إليزي: 57 + 6

سعيدة: 54 +2

تندوف: 53 +16