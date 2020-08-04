كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 32504 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1248 حالة وفاة.

بينما تماثلت 474 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 22375 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 57 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 3341 +52

سطيف: 2590 +15

البليدة: 2548 +35

وهران: 2466 + 37

قسنطينة 1107 +13

باتنة: 1058 +2

ورقلة: 1019 +3

تيبازة: 949 +18

بجاية: 909 +0

الوادي: 908 +33

الجلفة: 872 +8

بسكرة: 853 +21

المسيلة: 749 + 42

البويرة: 725 + 25

تيارت: 700 +5

تلمسان: 696 + 0

المدية: 571 + 7

بومرداس: 558 +12

الأغواط: 557 +9

عنابة: 553 +17

عين الدفلى: 537 +10

تيزي وزو: 536 +0

تبسة: 521 +7

خنشلة: 514 + 2

أم البواقي: 512 +5

أدرار: 500 + 21

عين تموشنت: 458 +7

مستغانم: 455 +18

برج بوعريريج: 476 +2

قالمة: 358 +10

غرداية: 345 + 0

جيجل: 327 + 32

معـسكر: 314 + 0

سيدي بلعباس: 312 +1

تيسمسيلت: 309 + 5

سيكدة: 306 + 6

بشار: 296 +0

ميلة: 292 +3

سوق أهراس: 241 +0

نعامة: 221 + 5

البيض: 212 + 0

تمنراست: 178 + 0

الطارف: 164 + 18

غليزان: 125 + 0

الشلف: 107 + 0

تندوف: 113 +24

إليزي: 84 + 2

سعيدة: 58 +0