كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 31972 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1239 حالة وفاة.

بينما تماثلت 482 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 21901حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 57 شخصا بالعناية المركزة.

59 بالمئة من الإصابات الجديدة سجلت في 7 ولايات بينما 26 ولاية سجّلت بها أقل من 5 حالات جديدة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 14 ولايات لم تسجل أي إصابات و59 بالمئة من الإصابات الجديدة سجلت في 7 ولايات، بينما 26 ولاية سجّلت بها أقل من 5 حالات جديدة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3289 +79

سطيف: 2575 +17

البليدة: 2513 +25

وهران: 2429 + 49

قسنطينة 1094 +3

باتنة: 1056 +3

ورقلة: 1016 +0

تيبازة: 931 +14

بجاية: 909 +48

الوادي: 875 +0

الجلفة: 864 +1

بسكرة: 832 +57

المسيلة: 707 + 18

البويرة: 704 + 20

تلمسان: 696 + 16

تيارت: 695 +0

المدية: 564 + 11

الأغواط: 548 +11

بومرداس: 546 +7

تيزي وزو: 536 +0

عنابة: 536 +0

عين الدفلى: 525 +5

تبسة: 514 +11

خنشلة: 512 + 6

أم البواقي: 507 +15

أدرار: 479 + 18

عين تموشنت: 451 +23

مستغانم: 437 +13

برج بوعريريج: 374 +4

قالمة: 348 +2

غرداية: 345 + 0

معـسكر: 314 + 0

سيدي بلعباس: 311 +2

تيسمسيلت: 304 + 1

سيكدة: 300 + 4

ميلة: 289 +2

بشار: 296 +1

جيجل: 295 + 10

سوق أهراس: 241 +6

نعامة: 216 + 0

البيض: 212 + 0

تمنراست: 178 + 0

الطارف: 146 + 4

غليزان: 125 + 0

الشلف: 107 + 0

تندوف: 89 +1

إليزي: 82 + 0

سعيدة: 58 +0