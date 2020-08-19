كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن تسجيل 403 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 39847 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1402 حالة وفاة.

بينما تماثلت 318 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 27971 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعنايةالمركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 4144 +35

وهران: 3171 + 28

البليدة: 2979 +18

سطيف: 2788 +8

قسنطينة 1400 +7

باتنة: 1300 +19

بجاية: 1280 +38

ورقلة: 1205 +6

تيبازة: 1121 +1

بسكرة: 1089 +17

الجلفة: 1069 +16

المسيلة: 1053 + 19

الوادي: 1001 +13

البويرة: 957 + 1

تلمسان: 929 + 24

عنابة: 895 +22

تيارت: 856 +9

المدية: 689 + 4

عين الدفلى: 678 +0

تبسة: 649 + 7

الأغواط: 638 +7

بومرداس: 635 +17

مستغانم: 634 +13

أدرار: 608 + 2

عين تموشنت: 590 +2

أم البواقي: 590 +7

خنشلة: 570 + 5

تيزي وزو: 555 +0

جيجل: 531 + 14

قالمة: 436 +5

غرداية: 408 + 2

برج بوعريريج: 404 +3

سكيكدة: 402 + 3

سيدي بلعباس: 371 +4

تيسمسيلت: 349 + 0

ميلة: 329 +6

بشار: 328 +0

معـسكر: 321 + 0

سوق أهراس: 291 +8

نعامة: 249 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 205 + 0

تمنراست: 193 + 1

تندوف: 189 +0

الشلف: 188 + 0

غليزان: 163 + 5

إليزي: 123 + 9

سعيدة: 62 + 1