كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 42619 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1465 حالة وفاة.

بينما تماثلت 299 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 29886 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 4501 +78

وهران: 3407 + 34

البليدة: 3209 +58

سطيف: 2903 +13

قسنطينة 1453 +10

باتنة: 1422 +22

بجاية: 1418 +13

ورقلة: 1221 +4

بسكرة: 1200 +0

تيبازة: 1196 +9

المسيلة: 1144 + 8

عنابة: 1114 +18

الجلفة: 1101 +1

الوادي: 1039 +0

البويرة: 1038 + 6

تلمسان: 1022 + 7

تيارت: 882 +1

بومرداس: 727 +5

عين الدفلى: 719 +6

المدية: 707 + 3

تبسة: 692 + 0

مستغانم: 668 +0

الأغواط: 662 +3

تيزي وزو: 651 +41

عين تموشنت: 627 +0

أدرار: 624 + 0

أم البواقي: 608 +1

جيجل: 603 + 0

خنشلة: 571 + 1

سكيكدة: 458 + 9

قالمة: 455 +5

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 412 +3

سيدي بلعباس: 393 +0

تيسمسيلت: 371 + 7

ميلة: 348 +0

بشار: 343 +1

معـسكر: 324 + 1

سوق أهراس: 304 +0

نعامة: 254 + 3

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

الشلف: 196 + 7

تمنراست: 194 + 0

تندوف: 189 +0

غليزان: 189 + 13

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 63 + 0