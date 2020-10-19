كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 54616 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1865 حالة وفاة.

بينما تماثلت 127 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 38215 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 19 أكتوبر 2020 كمايلي:

الجزائر: 6345 +50

البليدة: 4368 +10

وهران: 4160 + 15

سطيف: 3356 +16

باتنة: 2094 +12

بجاية: 2057 +17

قسنطينة 1742 +3

عنابة: 1527 +0

تيبازة: 1495 +3

تيزي وزو: 1442 +0

جيجل: 1391 + 14

تلمسان: 1389 + 0

المسيلة: 1380 + 12

البويرة: 1356 + 1

بسكرة: 1341 +0