كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 892 حالة وفاة.
بينما تماثلت 136 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9202 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 49 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 39 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 9 ولاية عبر الوطن.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1562
الجزائر 1402
سطيف 1098
وهران 783
قسنطينة 557
عين الدفلى 423
ورڨلة 406
تيبازة 397
بجاية 344
تلمسان 321
المدية 284
باتنة 273
برج بوعريريج 247
أم البواقي 246
عنابة 240
تيارت 237
المسيلة 233
الجلفة 231
تيزي وزو 223
بسكرة 198
خنشلة 189
معسكر 187
بومرداس 186
الأغواط 184
بشار 179
سكيكدة 176
أدرار 164
الوادي 159
البويرة 155
تبسة 152
عين تموشنت 136
غرداية 131
مستغانم 130
سوق اهراس 119
سيدي بلعباس 117
ميلة 116
تيسمسيلت 102
الشلف 99
جيجل 98
ڨالمة 92
نعامة 77
البيض 75
غليزان 72
الطارف 56
تمنراست 43
سعيدة 32
تندوف 16
إليزي 11
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