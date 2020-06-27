كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12968 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 892 حالة وفاة.

بينما تماثلت 136 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9202 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 49 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 39 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 9 ولاية عبر الوطن.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1562

الجزائر 1402

سطيف 1098

وهران 783

قسنطينة 557

عين الدفلى 423

ورڨلة 406

تيبازة 397

بجاية 344

تلمسان 321

المدية 284

باتنة 273

برج بوعريريج 247

أم البواقي 246

عنابة 240

تيارت 237

المسيلة 233

الجلفة 231

تيزي وزو 223

بسكرة 198

خنشلة 189

معسكر 187

بومرداس 186

الأغواط 184

بشار 179

سكيكدة 176

أدرار 164

الوادي 159

البويرة 155

تبسة 152

عين تموشنت 136

غرداية 131

مستغانم 130

سوق اهراس 119

سيدي بلعباس 117

ميلة 116

تيسمسيلت 102

الشلف 99

جيجل 98

ڨالمة 92

نعامة 77

البيض 75

غليزان 72

الطارف 56

تمنراست 43

سعيدة 32

تندوف 16

إليزي 11