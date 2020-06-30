كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 13907 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 912 حالة وفاة.
بينما تماثلت 223 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9897 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 47 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1629
الجزائر 1465
سطيف 1242
وهران 837
قسنطينة 585
ورڨلة 454
عين الدفلى 425
تيبازة 420
بجاية 353
باتنة 339
تلمسان 339
المدية 302
أم البواقي 274
الجلفة 261
برج بوعريريج 253
عنابة 242
تيارت 249
تيزي وزو 236
المسيلة 235
الأغواط 222
معسكر 204
بسكرة 200
بومرداس 195
خنشلة 192
الوادي 192
سكيكدة 190
البويرة 186
تبسة 181
بشار 179
أدرار 172
غرداية 152
عين تموشنت 139
مستغانم 134
سوق اهراس 122
ميلة 120
سيدي بلعباس 118
تيسمسيلت 116
ڨالمة 111
جيجل 107
الشلف 99
البيض 85
نعامة 84
غليزان 75
الطارف 61
تمنراست 51
سعيدة 40
تندوف 16
إليزي
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