كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 13907 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 912 حالة وفاة.

بينما تماثلت 223 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9897 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 47 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 34 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 14 ولاية عبر الوطن.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1629

الجزائر 1465

سطيف 1242

وهران 837

قسنطينة 585

ورڨلة 454

عين الدفلى 425

تيبازة 420

بجاية 353

باتنة 339

تلمسان 339

المدية 302

أم البواقي 274

الجلفة 261

برج بوعريريج 253

عنابة 242

تيارت 249

تيزي وزو 236

المسيلة 235

الأغواط 222

معسكر 204

بسكرة 200

بومرداس 195

خنشلة 192

الوادي 192

سكيكدة 190

البويرة 186

تبسة 181

بشار 179

أدرار 172

غرداية 152

عين تموشنت 139

مستغانم 134

سوق اهراس 122

ميلة 120

سيدي بلعباس 118

تيسمسيلت 116

ڨالمة 111

جيجل 107

الشلف 99

البيض 85

نعامة 84

غليزان 75

الطارف 61

تمنراست 51

سعيدة 40

تندوف 16

إليزي