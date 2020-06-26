كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12445 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 885 حالة وفاة.
بينما تماثلت 146 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9066 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 48 شخصا بالعناية المركزة.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 41 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 7 ولاية عبر الوطن.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1541
الجزائر 1380
سطيف 1072
وهران 760
قسنطينة 544
عين الدفلى 422
تيبازة 394
ورڨلة 385
بجاية 342
تلمسان 319
المدية 281
برج بوعريريج 244
تيارت 237
أم البواقي 236
عنابة 234
المسيلة 233
باتنة 230
الجلفة 228
تيزي وزو 212
بسكرة 196
معسكر 187
خنشلة 187
بشار 179
الأغواط 174
سكيكدة 169
أدرار 161
الوادي 158
بومرداس 154
البويرة 151
تبسة 144
عين تموشنت 131
غرداية 130
مستغانم 128
سوق اهراس 118
سيدي بلعباس 116
ميلة 115
تيسمسيلت 97
جيجل 96
الشلف 92
ڨالمة 92
نعامة 74
البيض 74
غليزان 70
الطارف 55
تمنراست 39
سعيدة 32
تندوف 16
إليزي 11
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