كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12445 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 885 حالة وفاة.

بينما تماثلت 146 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9066 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 48 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 41 ولاية، بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 7 ولاية عبر الوطن.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1541

الجزائر 1380

سطيف 1072

وهران 760

قسنطينة 544

عين الدفلى 422

تيبازة 394

ورڨلة 385

بجاية 342

تلمسان 319

المدية 281

برج بوعريريج 244

تيارت 237

أم البواقي 236

عنابة 234

المسيلة 233

باتنة 230

الجلفة 228

تيزي وزو 212

بسكرة 196

معسكر 187

خنشلة 187

بشار 179

الأغواط 174

سكيكدة 169

أدرار 161

الوادي 158

بومرداس 154

البويرة 151

تبسة 144

عين تموشنت 131

غرداية 130

مستغانم 128

سوق اهراس 118

سيدي بلعباس 116

ميلة 115

تيسمسيلت 97

جيجل 96

الشلف 92

ڨالمة 92

نعامة 74

البيض 74

غليزان 70

الطارف 55

تمنراست 39

سعيدة 32

تندوف 16

إليزي 11