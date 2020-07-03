كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 15070 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 937 حالة وفاة.

بينما تماثلت 490 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 10830 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 54 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1688 (+23)

الجزائر: 1581 (+46)

سطيف: 1410 (+60)

وهران: 957 (+82)

قسنطينة 625 (+12)

ورقلة: 488 (+0)

تيبازة: 461 (+0)

عين الدفلى: 433 (+0)

بجاية: 382 (+7)

باتنة: 362 (+0)

تلمسان: 360 (+1)

المدية: 315 (+4)

الجلفة: 300 (+14)

عنابة: 288 (+0)

تيارت: 282 (+18)

أم البواقي: 281 (+4)

برج بوعريريج: 261 (+2)

الأغواط: 258 (+20)

تيزي وزو: 253 (+4)

المسيلة: 235 (+0)

الوادي: 228 (+17)

بومرداس: 220 (+1)

معـسكر: 212 (+7)

البويرة: 215 (+10)

بسكرة: 205 (+0)

تبسة: 206 (+16)

سكيكدة: 200 (+10)

خنشلة: 195 (+0)

أدرار: 192 (+0)

بشار: 180 (+0)

غرداية: 176 (+4)

مستغانم: 150 (+13)

عين تموشنت: 143 (+1)

سوق أهراس: 133 (+3)

سيدي بلعباس: 132 (+9)

ميلة: 129 (+8)

تيسمسيلت: 125 (+0)

جيجل: 123 (+6)

قالمة: 117 (+5)

الشلف: 100 (+0)

نعامة: 94 (+5)

البيض: 89 (+0)

غليزان: 81 (+0)

الطارف: 62 (+1)

تمنراست: 59 (+1)

سعيدة: 40 (+0)

تندوف: 28 (+3)

إليزي: 13 (+0)