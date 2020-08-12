كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 36699 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1333حالة وفاة.

بينما تماثلت 364 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 25627 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 53 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 11 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وخلال نفس الفترة، سجلت 31 ولاية أقل من 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت 17 ولاية، أكثر من 10 حالات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3822 +51

وهران: 2888 + 39

البليدة: 2731 +13

سطيف: 2712 +8

قسنطينة 1333 +10

باتنة: 1156 +13

ورقلة: 1127 +8

بجاية: 1074 +69

تيبازة: 1040 +10

الجلفة: 1000 +18

بسكرة: 990 +19

الوادي: 974 +32

المسيلة: 938 + 15

البويرة: 853 + 14

تلمسان: 799 + 8

تيارت: 777 +18

عنابة: 746 +9

المدية: 635 + 3

عين الدفلى: 600 +17

بومرداس: 598 +1

الأغواط: 590 +7

تبسة: 574 + 1

مستغانم: 561 +6

أدرار: 557 + 2

عين تموشنت: 555 +4

خنشلة: 552 + 12

تيزي وزو: 549 +13

أم البواقي: 539 +2

جيجل: 411 + 6

قالمة: 403 +1

برج بوعريريج: 390 +0

غرداية: 382 + 6

سيدي بلعباس: 356 +6

سيكدة: 345 + 0

تيسمسيلت: 334 + 3

معـسكر: 321 + 2

ميلة: 316 +1

بشار: 300 +0

سوق أهراس: 257 +0

نعامة: 247 + 0

البيض: 225 + 0

الطارف: 192 + 0

تمنراست: 192 + 0

الشلف: 175 + 10

تندوف: 158 +8

غليزان: 152 + 9

إليزي: 108 + 0

سعيدة: 61 +0