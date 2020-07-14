كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 20216 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1028 حالة وفاة.

بينما تماثلت 332 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 14351 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 58شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 37 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 11 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 2007 +23

الجزائر: 1981 +36

سطيف: 1855 +18

وهران: 1364 + 41

قسنطينة 787 +28

ورقلة: 683 +0

باتنة: 681 +18

تيبازة: 644 +14

بسكرة: 549 + 64

بجاية: 491 +4

تلمسان: 474 + 9

الوادي: 453 +30

عين الدفلى: 441 +3

الجلفة: 417 +1

تيارت: 395 +17

تيزي وزو: 369 +26

المدية: 366 + 4

خنشلة: 359 + 19

الأغواط: 354 +3

عنابة: 341 +6

المسيلة: 338 + 30

بومرداس: 330 +29

أم البواقي: 321 +0

تبسة: 320 + 23

برج بوعريريج: 285 +6

البويرة: 315 + 17

غرداية: 262 + 3

معـسكر: 239 + 1

أدرار: 235 + 9

تيسمسيلت: 203 + 0

سكيكدة: 217 + 6

بشار: 199 +2

ميلة: 187 + 11

مستغانم: 184 + 1

سيدي بلعباس: 178 + 0

قالمة: 176 + 12

عين تموشنت: 166 + 0

سوق أهراس: 161 + 4

جيجل: 151 + 7

البيض: 117 + 2

نعامة: 108 + 2

غليزان: 110 + 0

الشلف: 104 + 0

تمنراست: 84 + 0

الطارف: 75 + 3

سعيدة: 49 +0

إليزي: 37 + 1

تندوف: 28 +0