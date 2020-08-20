كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 411 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 40258 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1411 حالة وفاة.

بينما تماثلت 310 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 28281 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 41 شخصا بالعنايةالمركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 4170 +26

وهران: 3218 + 47

البليدة: 3004 +25

سطيف: 2844 +56

قسنطينة 1412 +12

باتنة: 1323 +23

بجاية: 1286 +6

ورقلة: 1205 +0

تيبازة: 1125 +4

بسكرة: 1101 +12

الجلفة: 1071 +2

المسيلة: 1058 + 5

الوادي: 1001 +0

البويرة: 972 + 15

تلمسان: 948 + 19

عنابة: 935 +40

تيارت: 878 +22

المدية: 689 + 0

عين الدفلى: 685 +7

تبسة: 672 + 23

الأغواط: 640 +2

مستغانم: 636 +2

بومرداس: 635 +0

أدرار: 610 + 2

عين تموشنت: 595 +5

أم البواقي: 593 +3

خنشلة: 570 + 0

تيزي وزو: 555 +0

جيجل: 547 + 16

قالمة: 442 +6

سكيكدة: 412 + 10

غرداية: 408 + 0

برج بوعريريج: 405 +1

سيدي بلعباس: 375 +4

تيسمسيلت: 349 + 0

بشار: 337 +9

ميلة: 332 +3

معـسكر: 321 + 0

سوق أهراس: 293 +2

نعامة: 249 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 2

تمنراست: 193 + 0

تندوف: 189 +0

الشلف: 188 + 0

غليزان: 163 + 0

إليزي: 123 + 0

سعيدة: 62 + 0