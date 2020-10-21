كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 55091 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1880 حالة وفاة.

بينما تماثلت 136 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 38482 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 37 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 21 أكتوبر 2020 كمايلي:

الجزائر: 6422 إصابة +42

البليدة: 4411 إصابة +25

وهران: 4202 إصابة +22

سطيف: 3375 إصابة +12

باتنة: 2134 إصابة +17

بجاية: 2092 إصابة +28

قسنطينة: 1756 إصابة +6

عنابة: 1530 إصابة +3

تيبازة: 1502 إصابة +3

تيزي وزو: 1476 إصابة +13

جيجل: 1415 إصابة +8

تلمسان: 1399 إصابة +5

المسيلة: 1401 إصابة +14

البويرة: 1374 إصابة +4

بسكرة: 1348 إصابة +3

ورقلة: 1325إصابة +3

الجلفة 1213 إصابة +1

بومرداس: 1190 إصابة +10

الوادي: 1115 إصابة +0

تبسة: 1054 إصابة +6

تيارت: 958 إصابة +2

المدية: 824 صابة +0

مستغانم: 789 إصابة +2

عين الدفلى 777 إصابة +0

أم البواقي: 765 إصابة +4

عين تموشنت: 710 إصابة +0

الأغواط: 701 إصابة +1

سكيكدة: 698 إصابة +0

أدرار:664 إصابة +1

خنشلة 619 إصابة +2

قالمة: 558 إصابة +0

سوق أهراس: 487 إصابة +6

ميلة: 474 إصابة +7

غرداية: 440 إصابة +0

تيسمسيلت: 435 إصابة +0

سيدي بلعباس: 425 إصابة +0

برج بوعريريج : 422 إصابة +0

الطارف349 إصابة +2

بشار: 348 إصابة +0

معسكر: 336 إصابة +0

النعامة: 264 إصابة +0

الشلف: 245 إصابة +0

البيض: 232 إصابة +0

غليزان: 227 إصابة +0

تندوف: 205 إصابة +0

تمنراست: 202 إصابة +0

إيليزي: 137 إصابة +0

سعيدة: 72 إصابة +0