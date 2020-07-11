كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 18712 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1004 حالة وفاة.

بينما تماثلت 251 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 13375 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 59 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 35 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 13 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1916 +45

الجزائر: 1877 +47

سطيف: 1795 +21

وهران: 1246 + 19

قسنطينة 753 +11

ورقلة: 649 +37

تيبازة: 595 +7

باتنة: 584 +70

بجاية: 458 +0

بسكرة: 442 + 49

عين الدفلى: 438 + 1

تلمسان: 434 + 8

الوادي: 407 +12

الجلفة: 401 + 0

تيارت: 368 +0

المدية: 357 + 6

الأغواط: 332 +0

عنابة: 330 +8

خنشلة: 317 + 27

أم البواقي: 212 + 9

بومرداس: 301 +0

تيزي وزو: 301 +2

برج بوعريريج: 276 +1

البويرة: 277 + 8

المسيلة: 265 + 30

تبسة: 248 + 5

معـسكر: 239 + 2

أدرار: 221 + 1

سكيكدة: 217 + 6

غرداية: 199 + 1

بشار: 193 +0

مستغانم: 178 + 5

ميلة: 167 + 5

تيسمسيلت: 166 + 5

عين تموشنت: 158 + 0

سيدي بلعباس: 158 + 0

قالمة: 157 + 1

سوق أهراس: 152 + 3

جيجل: 138 + 0

البيض: 115 + 10

نعامة: 106 + 1

غليزان: 105 + 2

الشلف: 104 + 0

تمنراست: 84 + 1

الطارف: 68 + 1

سعيدة: 46 +0

إليزي: 34 + 0

تندوف: 28 +0