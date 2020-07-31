كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 30394 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1210 حالة وفاة.

بينما تماثلت 455 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 20047 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 70 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 10 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3128 +51

سطيف: 2735 +11

البليدة: 2429 +14

وهران: 2274 + 53

قسنطينة 1069 +31

باتنة: 1007 +0

ورقلة: 953 +16

تيبازة: 890 +11

الوادي: 842 +32

الجلفة: 835 +42

بجاية: 835 +3

بسكرة: 704 +9

تيارت: 690 +4

المسيلة: 666 + 10

البويرة: 664 + 23

تلمسان: 665 + 20

المدية: 540 + 4

تيزي وزو: 536 +0

الأغواط: 517 +20

عين الدفلى: 510 +9

خنشلة: 503 + 0

عنابة: 500 +22

تبسة: 495 +11

بومرداس: 479 +0

أم البواقي: 474 +18

أدرار: 419 + 21

مستغانم: 397 +12

برج بوعريريج: 365 +2

عين تموشنت: 371 +19

غرداية: 343 + 1

قالمة: 323 +7

معـسكر: 311 + 1

سيدي بلعباس: 297 +3

تيسمسيلت: 295 + 0

سيكدة: 290 + 4

ميلة: 279 +16

بشار: 277 +21

جيجل: 276 + 14

سوق أهراس: 234 +2

البيض: 207 + 2

نعامة: 201 + 7

تمنراست: 178 + 0

الطارف: 139 + 17

غليزان: 125 + 0

الشلف: 107 + 0

تندوف: 88 +1

إليزي: 82 + 0

سعيدة: 58 +0