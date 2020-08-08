كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 34693 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1293 حالة وفاة.

بينما تماثلت 416 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 24083 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 62 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور فورار أن 17 ولاية لم تسجل فيها اي حالة في 24 ساعة الاخيرة.

وجاء توزيع الإصابات الجديدة بالفيروس حسب الولايات كالتالي:

الجزائر: 3608 +80

وهران: 2690 + 61

البليدة: 2686 +56

سطيف: 2659 +15

قسنطينة 1300 +40

باتنة: 1101 +1

ورقلة: 1093 +44

بجاية: 1031 +11

تيبازة: 993 +8

الجلفة: 934 +7

الوادي: 917 +0

بسكرة: 908 +0

المسيلة: 846 + 26

البويرة: 811 + 20

تلمسان: 733 + 20

تيارت: 729 +5

عنابة: 680 +31

المدية: 610 + 9

بومرداس: 575 +17

الأغواط: 571 +3

عين الدفلى: 566 +7

تبسة: 549 + 13

تيزي وزو: 536 +0

أم البواقي: 526 +2

خنشلة: 526 + 0

مستغانم: 521 +25

عين تموشنت: 509 +6

أدرار: 502 + 0

برج بوعريريج: 482 +3

جيجل: 377 + 2

قالمة: 371 +0

غرداية: 345 + 0

سيدي بلعباس: 332 +6

سيكدة: 332 + 2

معـسكر: 317 + 1

ميلة: 312 +8

تيسمسيلت: 309 + 0

بشار: 296 +0

سوق أهراس: 253 +0

نعامة: 240 + 4

البيض: 223 + 0

الطارف: 188 + 1

تمنراست: 179 + 0

تندوف: 140 +2

غليزان: 135 + 9

الشلف: 107 + 0

إليزي: 85 + 1

سعيدة: 59 +0