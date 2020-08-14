كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 37664 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1351حالة وفاة.

بينما تماثلت 304 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 26308 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 46 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 18 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 3924 +59

وهران: 2976 + 26

البليدة: 2808 +17

سطيف: 2735 +14

قسنطينة 1348 +10

بجاية: 1226 +40

باتنة: 1201 +14

ورقلة: 1144 +0

تيبازة: 1071 +17

الجلفة: 1013 +12

بسكرة: 1006 +9

المسيلة: 993 + 19

الوادي: 976 +0

البويرة: 886 + 27

تلمسان: 831 + 17

عنابة: 827 +48

تيارت: 796 +5

المدية: 651 + 8

عين الدفلى: 625 +23

بومرداس: 606 +0

الأغواط: 598 +0

تبسة: 592 + 15

مستغانم: 579 +13

أدرار: 571 + 14

خنشلة: 561 + 0

عين تموشنت: 560 +5

تيزي وزو: 555 +0

أم البواقي: 548 +5

جيجل: 444 + 23

قالمة: 408 +5

غرداية: 399 + 5

برج بوعريريج: 394 +2

سيكدة: 366 + 21

سيدي بلعباس: 356 +0

تيسمسيلت: 336 + 0

معـسكر: 321 + 0

ميلة: 319 +3

بشار: 314 +0

سوق أهراس: 269 +4

نعامة: 247 + 0

البيض: 225 + 0

الطارف: 192 + 0

تمنراست: 192 + 0

الشلف: 188 + 6

تندوف: 161 +1

غليزان: 152 + 0

إليزي: 113 + 0

سعيدة: 61 +0