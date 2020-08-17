كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 39025 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1379حالة وفاة.

بينما تماثلت 330 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 27347 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 40 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 15 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 4071 +33

وهران: 3095 + 30

البليدة: 2853 +30

سطيف: 2769 +11

قسنطينة 1369 +6

باتنة: 1255 +11

بجاية: 1227 +7

ورقلة: 1193 +23

تيبازة: 1110 +11

الجلفة: 1028 +15

بسكرة: 1055 +24

المسيلة: 1020 + 8

الوادي: 986 +0

البويرة: 937 + 11

عنابة: 851 +0

تلمسان: 884 + 23

تيارت: 844 +31

المدية: 679 + 8

عين الدفلى: 660 +6

تبسة: 636 + 12

الأغواط: 626 +11

مستغانم: 619 +26

بومرداس: 616 +3

أدرار: 603 + 10

عين تموشنت: 583 +13

أم البواقي: 578 +8

خنشلة: 564 + 1

تيزي وزو: 555 +0

جيجل: 503 + 22

قالمة: 429 +2

غرداية: 405 + 5

برج بوعريريج: 401 +0

سكيكدة: 399 + 15

سيدي بلعباس: 366 +5

تيسمسيلت: 349 + 6

معـسكر: 321 + 0

ميلة: 322 +0

بشار: 316 +0

سوق أهراس: 283 +6

نعامة: 249 + 0

البيض: 231 + 0

الطارف: 204 + 5

تمنراست: 192 + 0

الشلف: 188 + 0

تندوف: 179 +5

غليزان: 157 + 0

إليزي: 114 + 1

سعيدة: 61 + 0