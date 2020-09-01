كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 44833 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1518 حالة وفاة.

بينما تماثلت 249 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31493 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 38 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4771 +53

وهران: 3539 + 19

البليدة: 3478 +26

سطيف: 2980 +10

باتنة: 1547 +24

بجاية: 1518 +11

قسنطينة 1505 +5

تيبازة: 1253 +12

ورقلة: 1222 +0

بسكرة: 1217 +0

المسيلة: 1188 + 1

عنابة: 1176 +0

الجلفة: 1126 +6

تلمسان: 1091 + 15

البويرة: 1090 + 2

الوادي: 1056 +0

تيارت: 922 +5

تيزي وزو: 841 +57

بومرداس: 828 +14

عين الدفلى: 741 +5

تبسة: 737 + 10

المدية: 723 + 3

جيجل: 706 + 4

مستغانم: 689 +0

الأغواط: 669 +0

عين تموشنت: 655 +7

أم البواقي: 640 +1

أدرار: 626 + 2

خنشلة: 576 + 3

سكيكدة: 546 + 2

قالمة: 476 +6

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 417 +0

سيدي بلعباس: 405 +14

تيسمسيلت: 404 + 3

ميلة: 369 +0

بشار: 347 +0

سوق أهراس: 333 +14

معـسكر: 325 + 0

نعامة: 254 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

تمنراست: 198 + 0

تندوف: 197 +0

غليزان: 196 + 2

الشلف: 194 + 0

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 69 + 4