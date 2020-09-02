كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 45158 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1523 حالة وفاة.

بينما تماثلت 253 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31746 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 35 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4810 +39

وهران: 3565 + 26

البليدة: 3519 +41

سطيف: 2997 +17

باتنة: 1558 +11

بجاية: 1533 +15

قسنطينة 1507 +2

تيبازة: 1261 +8

ورقلة: 1222 +0

بسكرة: 1221 +4

عنابة: 1211 +35

المسيلة: 1200 + 12

الجلفة: 1127 +1

تلمسان: 1111 + 20

البويرة: 1099 + 9

الوادي: 1056 +0

تيارت: 922 +0

تيزي وزو: 859 +18

بومرداس: 841 +13

تبسة: 743 + 6

عين الدفلى: 741 +0

المدية: 725 + 2

جيجل: 718 + 12

مستغانم: 692 +3

الأغواط: 669 +0

عين تموشنت: 660 +5

أم البواقي: 643 +3

أدرار: 626 + 0

خنشلة: 576 + 0

سكيكدة: 554 + 8

قالمة: 476 +0

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 417 +0

سيدي بلعباس: 406 +0

تيسمسيلت: 404 + 3

ميلة: 369 +0

بشار: 347 +0

سوق أهراس: 337 +4

معـسكر: 327 + 1

نعامة: 258 + 4

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

غليزان: 201 + 5

تمنراست: 198 + 0

تندوف: 197 +0

الشلف: 194 + 0

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 69 + 0