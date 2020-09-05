كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46071 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1549 حالة وفاة.

بينما تماثلت 222 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 32481 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4911 +18

وهران: 3625 + 23

البليدة: 3611 +21

سطيف: 3021 +2

باتنة: 1609 +14

بجاية: 1571 +7

قسنطينة 1540 +19

تيبازة: 1284 +8

عنابة: 1262 +20

بسكرة: 1228 +0

ورقلة: 1222 +0

المسيلة: 1216 + 0

تلمسان: 1142 + 16

الجلفة: 1132 +0

البويرة: 1124 + 8

الوادي: 1067 +0

تيارت: 926 +4

تيزي وزو: 913 +25

بومرداس: 885 +9

تبسة: 797 + 24

جيجل: 760 + 18

عين الدفلى: 748 +2

المدية: 734 + 8

مستغانم: 700 +4

الأغواط: 670 +0

أم البواقي: 669 +10

عين تموشنت: 661 +0

أدرار: 630 + 0

سكيكدة: 596 + 27

خنشلة: 578 + 0

قالمة: 483 +0

غرداية: 434 + 5

برج بوعريريج: 417 +0

سيدي بلعباس: 405 +0

تيسمسيلت: 405 + 0

ميلة: 381 +4

سوق أهراس: 349 +1

بشار: 347 +0

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 258 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

الشلف: 204 + 1

غليزان: 201 + 0

تمنراست: 198 + 0

تندوف: 197 +0

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 70 + 1