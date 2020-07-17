كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 21948 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1057 حالة وفاة.

بينما تماثلت 323 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 15430 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 62 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 38 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 10 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 2154 +80

البليدة: 2087 +38

سطيف: 2069 +58

وهران: 1582 + 89

قسنطينة 840 +8

باتنة: 768 +15

ورقلة: 719 +10

تيبازة: 676 +13

بسكرة: 515 + 20

بجاية: 548 +27

تلمسان: 495 + 11

الجلفة: 474 +33

الوادي: 469 +5

تيزي وزو: 447 +31

عين الدفلى: 444 +2

تيارت: 423 +6

خنشلة: 402 + 6

المسيلة: 386 + 13

المدية: 382 + 4

الأغواط: 381 +16

البويرة: 378 + 42

بومرداس: 374 +11

عنابة: 349 +3

أم البواقي: 348 +5

تبسة: 335 + 0

برج بوعريريج: 296 +6

غرداية: 285 + 0

أدرار: 256 + 6

معـسكر: 248 + 0

سكيكدة: 244 + 1

تيسمسيلت: 216 + 10

بشار: 208 +0

ميلة: 205 +7

مستغانم: 201 +1

قالمة: 194 +0

سيدي بلعباس: 187 +0

عين تموشنت: 179 +1

سوق أهراس: 174 +3

جيجل: 162 + 3

البيض: 120 + 0

نعامة: 118 + 0

غليزان: 113 + 0

الشلف: 104 + 0

تمنراست: 100 + 3

الطارف: 80 + 1

سعيدة: 52 +1

إليزي: 51 + 1

تندوف: 37 +9