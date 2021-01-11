كورونا.. وصول أول دفعة من اللقاح سيكون غدا أو بعده

أعلن الناطق الرسمي في اللجنة الوطنية لرصد فيروس كورونا، أن وصول أول دفعة من اللقاح سيكون غدا أو بعد غد.

واوضح جمال فورار، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن أول دفعة من لقاح كورونا ستتضمن 500 ألف جرعة.

وأضاف فورار، أن هدف الدولة في هذه الفترة تلقيح 80 بالمائة من السكان في الجزائر.

وأشار، المتحدث إلى أن خلال الثلاثي الاول من 2021، ستستقبل الجزائر 10 ملايين جرعة من منظومة “كوفاكس”.

سجل خاص بمتلقي اللقاح

وقال عضو لجنة رصد فيروس كورونا، إنه من غير الممكن تلقيح 30 مليون شخص في أيام محدودة.

وأضاف فورار، أنه سيكون سجل خاص بمتلقي اللقاح ضد كورونا، والذي يحتوى على كل المعلومات الخاصة به من أجل المتابعة.