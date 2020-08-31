كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 44494 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1510 حالة وفاة.

بينما تماثلت 266 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31244 حالة.

الجزائر: 4718 +42

وهران: 3521 + 21

البليدة: 3452 +46

سطيف: 2970 +32

باتنة: 1523 +16

بجاية: 1507 +6

قسنطينة 1500 +8

تيبازة: 1241 +9

ورقلة: 1222 +0

بسكرة: 1217 +5

المسيلة: 1187 + 20

عنابة: 1176 +0

الجلفة: 1120 +6

البويرة: 1088 + 21

تلمسان: 1076 + 29

الوادي: 1056 +0

تيارت: 917 +0

بومرداس: 814 +6

تيزي وزو: 784 +6

عين الدفلى: 736 +3

تبسة: 727 + 3

المدية: 720 + 2

جيجل: 702 + 15

مستغانم: 689 +9

الأغواط: 669 +0

عين تموشنت: 648 +10

أم البواقي: 639 +1

أدرار: 624 + 0

خنشلة: 573 + 0

سكيكدة: 544 + 7

قالمة: 470 +5

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 417 +0

سيدي بلعباس: 401 +3

تيسمسيلت: 391 + 5

ميلة: 369 +6

بشار: 347 +0

معـسكر: 325 + 0

سوق أهراس: 319 +3

نعامة: 254 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

تمنراست: 198 + 3

تندوف: 197 +0

الشلف: 194 + 0

غليزان: 194 + 0

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 65 + 0