كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 6 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 45469 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1529 حالة وفاة.

بينما تماثلت 260 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 32006 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4848 +38

وهران: 3577 + 12

البليدة: 3560 +41

سطيف: 3008 +11

باتنة: 1558 +11

بجاية: 1543 +10

قسنطينة 1513 +6

تيبازة: 1271 +10

عنابة: 1232 +21

بسكرة: 1222 +1

ورقلة: 1222 +0

المسيلة: 1205 + 5

الجلفة: 1131 +4

تلمسان: 1117 + 6

البويرة: 1107 + 8

الوادي: 1063 +7

تيارت: 922 +0

تيزي وزو: 885 +26

بومرداس: 853 +12

تبسة: 760 + 17

عين الدفلى: 742 +1

جيجل: 731 + 13

المدية: 726 + 1

مستغانم: 693 +1

الأغواط: 669 +0

عين تموشنت: 660 +0

أم البواقي: 653 +10

أدرار: 627 + 1

خنشلة: 578 + 2

سكيكدة: 565 + 11

قالمة: 477 +1

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 417 +0

سيدي بلعباس: 406 +0

تيسمسيلت: 405 + 0

ميلة: 370 +1

بشار: 347 +0

سوق أهراس: 338 +1

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 258 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

الشلف: 203 + 9

غليزان: 201 + 0

تمنراست: 198 + 0

تندوف: 197 +0

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 69 + 0