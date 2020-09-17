كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 49194 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1645 حالة وفاة.

بينما تماثلت 158 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 34675 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 32 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 40 ولاية أقل من 09 حالات منها 19 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 17 سبتمبر 2020 كمايلي:

الجزائر: 5402 +38

البليدة: 3964 +19

وهران: 3808 + 11

سطيف: 3158 +10

بجاية: 1733 +23

باتنة: 1729 +24

قسنطينة 1614 +3

عنابة: 1410 +17

تيبازة: 1344 +5

المسيلة: 1269 + 7

بسكرة: 1252 +0

تلمسان: 1252 + 17

ورقلة: 1248 +3

البويرة: 1240 + 2

الجلفة: 1184 +4

الوادي: 1100 +2

تيزي وزو: 1085 +1

بومرداس: 962 +0

تيارت: 943 +4

جيجل: 905 + 5

تبسة: 900 + 9

المدية: 769 + 7

عين الدفلى: 768 +0

مستغانم: 732 +4

أم البواقي: 702 +4

الأغواط: 695 +0

عين تموشنت: 671 +0

سكيكدة: 667 + 1

أدرار: 633 + 0

خنشلة: 585 + 1

قالمة: 513 +1

غرداية: 437 + 0

برج بوعريريج: 420 +0

تيسمسيلت: 424 + 0

سيدي بلعباس: 417 +0

ميلة: 405 +0

سوق أهراس: 397 +1

بشار: 348 +0

معـسكر: 329 + 2

نعامة: 263 + 0

الطارف: 246 + 0

البيض: 232 + 0

الشلف: 216 + 0

غليزان: 206 + 0

تندوف: 204 +1

تمنراست: 198 + 0

إليزي: 134 + 0

سعيدة: 72 + 0