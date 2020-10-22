كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 55357 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1888 حالة وفاة.

بينما تماثلت 136 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 38618 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 21 أكتوبر 2020 كمايلي:

الجزائر: 6453 إصابة +31

البليدة: 4422 إصابة +11

وهران: 4215 إصابة +13

سطيف: 3386 إصابة +12

باتنة: 2174 إصابة +40

بجاية: 2103 إصابة +11

قسنطينة: 1762 إصابة +6

عنابة: 1530 إصابة +0

تيبازة: 1505 إصابة +3

تيزي وزو: 1488 إصابة +12

جيجل: 1438 إصابة +23

تلمسان: 1405 إصابة +6

المسيلة: 1403 إصابة +9

البويرة: 1386 إصابة +12

ورقلة: 1355 إصابة +31

بسكرة: 1352 إصابة +4

الجلفة 1213 إصابة +0

بومرداس: 1197 إصابة +7

الوادي: 1115 إصابة +0

تبسة: 1054 إصابة +0

تيارت: 959 إصابة +1

المدية: 826 صابة +2

مستغانم: 791 إصابة +2

عين الدفلى 777 إصابة +0

أم البواقي: 773 إصابة +8

عين تموشنت: 714 إصابة +4

الأغواط: 701 إصابة +0

سكيكدة: 698 إصابة +0

أدرار:666 إصابة +2

خنشلة 622 إصابة +3

قالمة: 562 إصابة +4

سوق أهراس: 487 إصابة +0

ميلة: 475 إصابة +1

غرداية: 440 إصابة +0

تيسمسيلت: 435 إصابة +0

سيدي بلعباس: 427 إصابة +2

برج بوعريريج : 422 إصابة +0

الطارف355 إصابة +6

بشار: 348 إصابة +0

معسكر: 337 إصابة +1

النعامة: 264 إصابة +0

الشلف: 245 إصابة +0

البيض: 232 إصابة +0

غليزان: 227 إصابة +0

تندوف: 205 إصابة +0

تمنراست: 202 إصابة +0

إيليزي: 137 إصابة +0

سعيدة: 72 إصابة +0