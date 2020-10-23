كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 55630 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1897 حالة وفاة.

بينما تماثلت 170 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 38788 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 33 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 23 أكتوبر 2020 كمايلي:

الجزائر: 5606 إصابة +53

البليدة: 4435 إصابة +13

وهران: 4248 إصابة +33

سطيف: 3408 إصابة +22

باتنة: 2183 إصابة +9

بجاية: 2139 إصابة +36

قسنطينة: 1765 إصابة +3

عنابة: 1530 إصابة +0

تيبازة: 1505 إصابة +0

تيزي وزو: 1497 إصابة +9

جيجل: 1467 إصابة +29

المسيلة: 1423 إصابة +20

تلمسان: 1405 إصابة +0

البويرة: 1394 إصابة +8

ورڨلة: 1361 إصابة +6

بسكرة: 1352 إصابة +0

الجلفة 1213 إصابة +0

بومرداس: 1206 إصابة +9

الوادي: 1116 إصابة +1

تبسة: 1058 إصابة +4

تيارت: 959 إصابة +0

المدية: 826 صابة +0

مستغانم: 795 إصابة +4

عين الدفلى 777 إصابة +0

أم البواقي: 773 إصابة +0

عين تموشنت: 714 إصابة +0

الأغواط: 701 إصابة +0

سكيكدة: 698 إصابة +0

أدرار:667 إصابة +1

خنشلة 623 إصابة +1

قالمة: 567 إصابة +5

سوق أهراس: 487 إصابة +0

ميلة: 475 إصابة +0

غرداية: 440 إصابة +0

تيسمسيلت: 435 إصابة +0

سيدي بلعباس: 427 إصابة +0

برج بوعريريج : 422 إصابة +0

الطارف 356 إصابة +1

بشار: 348 إصابة +0

معسكر: 337 إصابة +0

النعامة: 264 إصابة +0

الشلف: 248 إصابة +3

البيض: 234 إصابة +2

غليزان: 227 إصابة +0

تندوف: 205 إصابة +0

تمنراست: 202 إصابة +0

إيليزي: 140 إصابة +0

سعيدة: 72 إصابة +0