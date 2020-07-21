كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 13 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 24278 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1100 حالة وفاة.

بينما تماثلت 246 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 16646 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 56 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 40 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 8 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

الجزائر: 2368 +32

سطيف: 2240 +24

البليدة: 2200 +16

وهران: 1744 + 59

باتنة: 877 +30

قسنطينة 863 +6

ورقلة: 758 +14

تيبازة: 723 +7

الجلفة: 648 +74

بسكرة: 632 + 17

بجاية: 595 +6

الجلفة: 648 +74

تلمسان: 549 + 5

تيارت: 516 +21

تيزي وزو: 587 +1

الوادي: 509 +31

عين الدفلى: 463 +4

المسيلة: 455 + 11

خنشلة: 465 + 16

بومرداس: 438 +18

البويرة: 436 + 16

الأغواط: 427 +15

المدية: 418 + 6

تبسة: 389 + 15

أم البواقي: 375 +2

عنابة: 373 +11

برج بوعريريج: 318 +1

أدرار: 293 + 15

غرداية: 191 + 6

معـسكر: 269 + 4

سكيكدة: 252 + 2

مستغانم: 241 +10

ميلة: 237 +10

تيسمسيلت: 236 + 5

قالمة: 223 +12

سيدي بلعباس: 222 +8

بشار: 215 +1

عين تموشنت: 207 +9

سوق أهراس: 192 +8

البيض: 180 + 11

جيجل: 180 + 5

نعامة: 160 + 16

تمنراست: 119 + 0

غليزان: 118 + 2

الشلف: 107 + 0

الطارف: 94 + 3

إليزي: 64 + 4

سعيدة: 54 +2

تندوف: 58 +0

سعيدة 54 +0