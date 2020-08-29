كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 43782 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1491 حالة وفاة.

بينما تماثلت 281 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 30717 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4633 +33

وهران: 3475 + 14

البليدة: 3336 +49

سطيف: 2936 +0

قسنطينة 1489 +23

بجاية: 1462 +2

باتنة: 1457 +0

ورقلة: 1222 +0

تيبازة: 1216 +7

بسكرة: 1212 +2

عنابة: 1176 +29

المسيلة: 1167 + 0

الجلفة: 1111 +1

البويرة: 1064 + 15

الوادي: 1056 +0

تلمسان: 1047 + 15

تيارت: 910 +10

بومرداس: 784 +15

تيزي وزو: 750 +38

عين الدفلى: 723 +0

تبسة: 720 + 14

المدية: 716 + 3

جيجل: 682 + 45

مستغانم: 679 +2

الأغواط: 669 +1

عين تموشنت: 636 +2

أم البواقي: 627 +5

أدرار: 624 + 0

خنشلة: 573 + 0

سكيكدة: 526 + 37

قالمة: 465 +4

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 416 +0

سيدي بلعباس: 398 +0

تيسمسيلت: 386 + 1

ميلة: 363 +9

بشار: 347 +0

معـسكر: 325 + 0

سوق أهراس: 314 +1

نعامة: 254 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

تندوف: 197 +0

تمنراست: 195 + 0

الشلف: 194 + 0

غليزان: 193 + 1

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 65 + 1