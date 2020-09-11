كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 47752 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1599 حالة وفاة.

بينما تماثلت 161 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين33723 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 32 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 5187 +46

البليدة: 3782 +28

وهران: 3720 + 17

سطيف: 3090 +13

باتنة: 1685 +6

بجاية: 1660 +19

قسنطينة 1580 +4

عنابة: 1366 +15

تيبازة: 1307 +1

ورقلة: 1238 +0

بسكرة: 1237 +2

المسيلة: 1235 + 0

تلمسان: 1189 + 7

البويرة: 1188 + 11

الجلفة: 1152 +9

الوادي: 1081 +1

تيزي وزو: 1027 +14

تيارت: 929 +0

بومرداس: 922 +9

تبسة: 860 + 13

جيجل: 839 + 12

عين الدفلى: 763 +1

المدية: 747 + 1

مستغانم: 712 +0

الأغواط: 686 +0

أم البواقي: 686 +0

عين تموشنت: 667 +0

سكيكدة: 649 + 3

أدرار: 631 + 0

خنشلة: 581 + 0

قالمة: 493 +0

غرداية: 437 + 0

برج بوعريريج: 418 +0

سيدي بلعباس: 409 +0

تيسمسيلت: 408 + 1

ميلة: 392 +7

سوق أهراس: 381 +8

بشار: 348 +0

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 260 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 227 + 5

الشلف: 216 + 11

غليزان: 206 + 0

تندوف: 203 +0

تمنراست: 198 + 0

إليزي: 131 + 0

سعيدة: 70 + 0