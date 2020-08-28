كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 43403 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1483 حالة وفاة.

بينما تماثلت 279 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 30436 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 4600 +60

وهران: 3461 + 27

البليدة: 3287 +33

سطيف: 2936 +9

قسنطينة 1466 +4

بجاية: 1460 +30

باتنة: 1457 +9

ورقلة: 1222 +1

بسكرة: 1210 +7

تيبازة: 1209 +5

المسيلة: 1167 + 7

عنابة: 1147 +15

الجلفة: 1110 +9

الوادي: 1056 +17

البويرة: 1049 + 9

تلمسان: 1032 + 7

تيارت: 900 +0

بومرداس: 769 +21

عين الدفلى: 723 +2

المدية: 713 + 2

تيزي وزو: 712 +23

تبسة: 706 + 10

مستغانم: 677 +4

الأغواط: 668 +6

جيجل: 637 + 15

عين تموشنت: 634 +4

أدرار: 624 + 0

أم البواقي: 622 +6

خنشلة: 573 + 0

سكيكدة: 489 + 16

قالمة: 461 +2

غرداية: 429 + 0

برج بوعريريج: 416 +2

سيدي بلعباس: 398 +2

تيسمسيلت: 385 + 13

ميلة: 354 +4

بشار: 347 +0

معـسكر: 325 + 1

سوق أهراس: 313 +2

نعامة: 254 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 207 + 0

تندوف: 197 +1

تمنراست: 195 + 0

الشلف: 194 + 0

غليزان: 192 + 2

إليزي: 124 + 0

سعيدة: 64 + 1