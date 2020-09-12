كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 48007 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1605 حالة وفاة.

بينما تماثلت 152 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 33875 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 5220 +33

البليدة: 3835 +53

وهران: 3732 + 12

سطيف: 3098 +8

باتنة: 1691 +6

بجاية: 1661 +1

قسنطينة 1588 +8

عنابة: 1366 +15

تيبازة: 1312 +5

ورقلة: 1238 +0

بسكرة: 1237 +0

المسيلة: 1235 + 0

البويرة: 1206 + 18

تلمسان: 1205 + 16

الجلفة: 1152 +0

الوادي: 1081 +0

تيزي وزو: 1059 +32

بومرداس: 939 +17

تيارت: 929 +0

تبسة: 860 + 0

جيجل: 855 + 16

عين الدفلى: 763 +0

المدية: 748 + 1

مستغانم: 714 +2

الأغواط: 691 +5

أم البواقي: 687 +1

عين تموشنت: 668 +1

سكيكدة: 656 + 7

أدرار: 631 + 0

خنشلة: 582 + 1

قالمة: 496 +3

غرداية: 437 + 0

برج بوعريريج: 418 +0

تيسمسيلت: 412 + 4

سيدي بلعباس: 410 +1

ميلة: 393 +1

سوق أهراس: 383 +2

بشار: 348 +0

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 260 + 0

البيض: 232 + 0

الطارف: 227 + 0

الشلف: 216 + 0

غليزان: 206 + 0

تندوف: 203 +0

تمنراست: 198 + 0

إليزي: 131 + 0

سعيدة: 71 + 1