كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 47488 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1591 حالة وفاة.

بينما تماثلت 183 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 33562 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 39 شخصا بالعناية المركزة.

الجزائر: 5141 +63

البليدة: 3754 +41

وهران: 3703 + 19

سطيف: 3077 +9

باتنة: 1679 +23

بجاية: 1641 +6

قسنطينة 1576 +10

عنابة: 1351 +17

تيبازة: 1306 +3

ورقلة: 1238 +6

بسكرة: 1235 +1

المسيلة: 1235 + 9

تلمسان: 1182 + 0

البويرة: 1177 + 3

الجلفة: 1143 +1

الوادي: 1080 +4

تيزي وزو: 1013 +7

تيارت: 929 +0

بومرداس: 913 +2

تبسة: 847 + 7

جيجل: 827 + 13

عين الدفلى: 762 +2

المدية: 746 + 2

مستغانم: 712 +1

الأغواط: 686 +0

أم البواقي: 686 +4

عين تموشنت: 667 +0

سكيكدة: 646 + 4

أدرار: 631 + 0

خنشلة: 581 + 2

قالمة: 493 +0

غرداية: 437 + 0

برج بوعريريج: 418 +0

سيدي بلعباس: 409 +1

تيسمسيلت: 407 + 0

ميلة: 385 +0

سوق أهراس: 373 +1

بشار: 348 +1

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 270 + 2

البيض: 232 + 0

الطارف: 222 + 10

غليزان: 206 + 0

الشلف: 205 + 0

تندوف: 203 +0

تمنراست: 198 + 0

إليزي: 131 + 0

سعيدة: 70 + 0