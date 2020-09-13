كورونا في الجزائر: توزيع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس عبر الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 48254 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1612 حالة وفاة.

بينما تماثلت 162 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 34037 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات ليوم 13 سبتمبر 2020 كمايلي:

الجزائر: 5261 +41

البليدة: 3859 +24

وهران: 3752 + 20

سطيف: 3104 +6

باتنة: 1695 +4

بجاية: 1673 +12

قسنطينة 1593 +5

عنابة: 1377 +11

تيبازة: 1319 +7

ورقلة: 1241 +4

بسكرة: 1237 +0

المسيلة: 1235 + 0

تلمسان: 1216 + 11

البويرة: 1214 + 8

الجلفة: 1154 +2

الوادي: 1081 +0

تيزي وزو: 1070 +11

بومرداس: 948 +9

تيارت: 930 +1

جيجل: 873 + 18

تبسة: 872 + 12

عين الدفلى: 764 +1

المدية: 748 + 0

مستغانم: 716 +2

الأغواط: 692 +1

أم البواقي: 691 +4

عين تموشنت: 669 +1

سكيكدة: 660 + 4

أدرار: 631 + 0

خنشلة: 582 + 0

قالمة: 500 +4

غرداية: 437 + 0

برج بوعريريج: 418 +0

تيسمسيلت: 412 + 0

سيدي بلعباس: 411 +1

ميلة: 397 +4

سوق أهراس: 390 +7

بشار: 348 +0

معـسكر: 327 + 0

نعامة: 260 + 0

الطارف: 237 + 10

البيض: 232 + 0

الشلف: 216 + 0

غليزان: 206 + 0

تندوف: 203 +0

تمنراست: 198 + 0

إليزي: 132 + 1

سعيدة: 72 + 1