إنتقدت كوريا الشمالية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس والإعتراف بها على أنها عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وقال الناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية، أن قرار ترامب يعتبر خطوة تؤكد تجاهله وإهانته للشرعية الدولية والرأي العام الدولي.

كما عبر الناطق الرسمي باسم “بيونغ يونغ” أن قرار ترامب أمرا متوقعا

ووصف الرئيس الأمريكي “بالعجوز الأخرق”.

وأضاف أن ترامب تحدث بصوت عال عن تدمير دولة ذات سيادة أمام الأمم المتحدة .

وأوضح المتحدث، أن العالم سيلاحظ من خلال تصرفات ترامب من هو المدمر للسلام والأمن في العالم.

وأكد في ختام قوله، أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية عن قرارها المتهور الذي سيؤدي إلى التوتر واضطراب الشرق الأوسط.

كما أعرب المتحدث، عن تأييد كوريا الشمالية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.