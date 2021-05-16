كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات منديال قطر 2022

الرياضة
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كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات منديال قطر 2022
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن الإتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم، عن انسحاب منتخبه من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023.

وراسل اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم، الإتحاد الآسيوي للعبة، لاعلامها بنيتهم في عدم المشاركة في الجولة الثانية من تصفيات ونديال قطر.

وبررت كوريا الشمالية قرارها هذا، بسبب مخاوف من الإضابة بفيروس كورونا، كون الجولة الثانية من هذه التصفيات ستلعب في الجارة كوريا الجنوبية.

وعليه ستلعب كوريا الجنوبية، التي كان من المقرر أن تستظيف كوريا الشمالية، في باقي تصفيات المجموعة الثامنة، ثلاثة مباريات فقط أمام كل من منتخبات لبنان، تركمنستان، وسيريلانكا.


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