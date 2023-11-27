كوريا جنوبية مهتمّة بالإستثمار في الجزائر  

أكد سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي جون، عن إهتمام شركات بلاده، بالاستثمار في الجزائر. خاصة في المجال الميكانيكي وقطاعات أخرى.

وأرجع السفير هذا الإهتمام بشكل أساس إلى السياسات المواتية التي تبنتها السلطات العليا الجزائرية، سيما الصناعات التحويلية.

وفي لقاء نُظم مع الصحافة الوطنية، كشف السفير أن مؤسسات كورية جنوبية تنشط في عدة مجالات أبدت إهتمامها بالاستثمار في الجزائر، متشجّعة بالسياسات المواتية والدبلوماسية الاقتصادية النشطة والنصوص القانونية الجذّابة للاستثمار الصناعي.

وأضاف يو كي جون أن قانون الاستثمار الجديد يشكل عامل جذب حقيقي للمتعاملين الكوريين الجنوبيين.مما يتيح امكانيات كبيرة للاستغلال امام المتعاملين الاقتصاديين لبلاده.

وأبرز ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي، المشاريع المحققة بالتعاون مع المؤسسات الجزائرية، مشيراً إلى التحويل التكنولوجي لإنتاج بذور البطاطا (ولاية تيارت) وتكنولوجيا تربية الجمبري (ورقلة)، فضلاً عن تكوين اطارات جزائرية في كوريا الجنوبية.