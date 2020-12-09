كور.. من آليات شبكة النزاهة حماية المبلغين من الضغوطات والابتزاز

الوطني
  • -
  • 0
كور.. من آليات شبكة النزاهة حماية المبلغين من الضغوطات والابتزاز
بقلم أسماء.ع

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، إن الاستراتيجية لمكافحة الفساد، مجرد مشروع تم طرحه للتفكير.

وأوضح كور ، أن الهيئة وضعت المشروع للاستشارة، حيث يشارك فيها المجتمع المدني، وجمعويين، من أجل تبادل الاقتراحات.

واضاف رئيس الهيئة، أنه سيتم عرض الاستشارة الدولية على خبراء لاستقصاء التجارب عبر العالم.

وأشار كور، إلى أن من آليات الشبكة هي حماية المبلغين من كل الضغوطات والابتزاز.

وصرح المتحدث، أن على مستوى الهيئة فإن شغلهم هو ايجاد الآليات والميكانيزمات التي تسمح بتطبيق الاحكام القانونية الموجودة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=932341

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com