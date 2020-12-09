كور.. من آليات شبكة النزاهة حماية المبلغين من الضغوطات والابتزاز

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، إن الاستراتيجية لمكافحة الفساد، مجرد مشروع تم طرحه للتفكير.

وأوضح كور ، أن الهيئة وضعت المشروع للاستشارة، حيث يشارك فيها المجتمع المدني، وجمعويين، من أجل تبادل الاقتراحات.

واضاف رئيس الهيئة، أنه سيتم عرض الاستشارة الدولية على خبراء لاستقصاء التجارب عبر العالم.

وأشار كور، إلى أن من آليات الشبكة هي حماية المبلغين من كل الضغوطات والابتزاز.

وصرح المتحدث، أن على مستوى الهيئة فإن شغلهم هو ايجاد الآليات والميكانيزمات التي تسمح بتطبيق الاحكام القانونية الموجودة.