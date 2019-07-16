كوليبالي:” هذا النهائى يسعد شعب بأكمله ونحن فخورون به”

أعرب مدافع المنتخب السينغالي خاليدو كوليبالي عن أسفه الشديد بسبب غيابه عن نهائي كاس امم إفريقيا الذي سيجمع منتخب بلاده أمام المنتخب الجزائري يوم الجمعة.

ويغيب كوليبالى عن منتخب السنغال أمام الجزائر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار أمام أوغندا فى ثمن النهائى، قبل أن يحصل على بطاقة أخرى أمام تونس فى نصف النهائي.

وقال كوليبالى فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “نهائى يسعد شعب بأكمله ونحن فخورون به، سيكون من المؤلم عدم مشاركتى، لكننى سأظل إلى جانب إخوتى لكتابة التاريخ”.