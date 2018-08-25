تخوفات وسط المواطنين ومديرية الصحة تنفي تسجيل حالات “كوليرا” بوهران

بعد استقبال مصلحة الأوبئة لـ 8 حالات تعاني من الإسهال والقيء

حالة قلق وتخوف عاشها أمس مواطنو وهران بعد الترويج لخبر تسجيل 8 حالات لداء الكوليرا تم تحويلهم إلى مصلحة الأمراض المعدية والأوبئة التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي بوهران تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 85 سنة إثر تعرضهم لحالات إسهال وقيء،

سرعان ما تم التكفل بهم من قبل الطاقم الطبي العامل بالمصلحة قبل مغادرتهم المستشفى بعد تقديم لهم كافة الإسعافات اللازمة.

وحسب الفريق الطبي العامل بمصلحة الأوبئة في تصريح للنهار فإن الأشخاص الثمانية الذين تم استقبالهم أمس كانوا يعانون فقط من آلام بالمعدة مصحوبة بإسهال وقيء لا تعدو أن تكون مجرد تأثيرات جانبية للإفراط في أكل اللحوم،

ويستبعد أن تكون هي نفسها أعراض داء الكوليرا الذي خلق نوعا من التخوف في أوساط المواطنين بشتى ولايات الوطن بعد الحالات المؤكدة المسجلة والتي بلغت 193 حالة لحد الآن.

كما أكد الدكتور يوسف بخاري رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة لوهران في تصريح للنهار أونلاين أن مصالحه اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفق مخطط طبي استعجالي تحسبا لأي طارئ مفندا تسجيل أية حالة مشتبه بها لداء الكوليرا بولاية وهران.