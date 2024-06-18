كونسيساو يقلب الطاولة على التشيك ويهدي الفوز الأول للبرتغال في “أورو 2024”

قاد اللاعب فرانشيسكو كونسيساو، منتخب بلده البرتغال، اليوم الثلاثاء، لتحقيق الفوز في مباراتهم الاولى ضمن “أورو 2024″، على حساب منتخب التشيك.

وتمكن منتخب التشيك، من فرض التعادل السلبي على منتخب البرتغال في الشوط الاول من هذه المباراة التي جمعتهما.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب لوكاس بروفود، في الدقيقة الـ62، من مخادعة دفاع البرتغال، وتسجيل هدف السبق لمنتخب بلده التشيك.

رد فعل البرتغاليين، جاء عن طريق كونسيساو، الذي عدل النتيجة في الدقيقة الـ69، قبل ان يظيف هدف الفوز في الدقيقة الـ90.